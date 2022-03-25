Bastığı çatı kaplamasının kırılmasıyla düşüp ağır yaralandı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU'da, mobilya atölyesinin çatısını onardığı sırada bastığı plastik çatı kaplamasının kırılmasıyla yere düşen Suat Karslıoğlu (37), ağır yaralandı.

Olay, saat 15.30 sıralarında, Köroğlu Mahallesi Gerede Caddesi'nde meydana geldi. Suat Karslıoğlu, kendisine ait mobilya atölyesinin çatısını onarmaya çıktı. Karslıoğlu, üzerine bastığı plastik çatı kaplamasının kırılmasıyla yaklaşık 5 metreden düştü. Karslıoğlu'nun yaralandığını gören komşuları, durumu 112 Acil'e bildirdi. Sağlık ekipleri, başından yaralanan Suat Karslıoğlu'na ilk müdahalede bulundu. İzzet Baysal Devlet Hastanesi´ne kaldırılan Karslıoğlu, tedaviye alınırken, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Polis olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-25 17:49:00



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