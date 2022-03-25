Bastığı çatı kaplamasının kırılmasıyla düşüp öldü (2)

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YAŞAMINI YİTİRDİ

Bolu'da, mobilya atölyesinin çatısını onardığı sırada bastığı plastik çatı kaplamasının kırılmasıyla düşen Suat Karslıoğlu, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-03-25 22:01:42



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