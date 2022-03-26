Bolu Dağı’nda göz gözü görmüyor Yoğun sis görüş mesafesini 5 metreye kadar düşürdü

Bolu’da, D100 Karayolu Bolu Dağı geçişinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi 5 metreye kadar düştü.
Bolu’da, sabah saatlerinde başlayan hafif kar yağışı yüksek kesimlerde etkisini azaltırken yoğun sis sürücülere zor anlar yaşatıyor. Sisin etkili olduğu D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü.
Güzergahta sürücüler ilerlemekte güçlük yaşarken takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyorlar.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.