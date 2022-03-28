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Tiyatro bileti alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular Gencinden yaşlısına yüzlerce kişi bilet alabilmek için saatlerce bekledi

İHA

Tiyatro bileti alabilmek için metrelerce kuyruk oluşturdular Gencinden yaşlısına yüzlerce kişi bilet alabilmek için saatlerce bekledi

Bolu’da, ünlü oyuncuların sahne aldığı tiyatro festivalinde bilet alabilmek için saatlerce bekleyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.
Bolu’da, belediye tarafından düzenlenen ve ünlü oyuncuların sahne aldığı Tiyatro Festivali’ne vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Necip Fazıl Kültür Merkezi’nde düzenlenen tiyatro gösterileri için bilet almak isteyen vatandaşlar sabahın erken saatlerinde kültür merkezi önünde sıraya girdi. 550 biletin ücretsiz olarak dağıtılacağı “Baş Belası” isimli komedi türündeki tiyatroyu izleyebilmek isteyen vatandaşlar metrelerce kuyruk oluşturdu.

“Bu kadar sıra olması şaşırttı”
Arkadaşlarına bilet almak için sırada bekleyen Emir Gülenç, “Bolu halkının tiyatro sevgisi gözümüzü yaşarttı. Çok fazla sıra var. ben ilk defa Bolu’da böyle bir sıra gördüm. Açıkçası şaşırdım. Ben yarım saattir bekliyorum ama önümüzdeki insanlar 3 saattir bekliyor. Büyük ihtimalle bedava diye böyledir ama tiyatro için bu kadar sıra olması şaşırttı. Sadece öğrenciden oluşmuyor. Yaşlı insanlar da var. Bu da güzel bir şey” dedi.

“Tiyatro bileti kuyruğu beni mutlu etti”
Emekli Milli Eğitim Müdürü Ekrem Velioğlu ise, “Bu kuyruğun tiyatro bileti alma kuyruğu olması beni çok mutlu etti. Her konuda böyle duyarlı olsak, sanata meyilli olsak çok güzel olur. Gençlerle birlikte olunca zaman su gibi akıyor. Aslında 1 saattir bekliyorum. Bolu belediyemizin böyle bir faaliyeti başlattığı için çok teşekkür ediyorum. Tüm belediyelerimizin yapmasını dilerim” diye konuştu.

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