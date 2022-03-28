Bolu’da içme suyu barajı yüzde yüz doldu

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Bolu'da, kentin içme suyunun sağlandığı Gölköy Barajı’nda kar sularını erimesiyle doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Edinilen bilgiye göre, Bolu’da içme suyunun sağlandığı Gölköy Baraj Göleti’nde kış mevsimi boyunca etkili olan kar yağışı sonrası havaların ısınmasıyla su seviyesi arttı. Geçtiğimiz yıl Mart ayında yüzde 53 doluluk oranı ölçülen baraj göletinde bu yıl yağışların fazla olması sebebiyle doluluk oranı yüzde yüze ulaştı.

Toplam 24 milyon metreküp kapasiteye sahip barajın su seviyesi, geçen ay yüzde 80 ölçülmüştü.

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