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Aylarca kar esareti yaşayan Bolu Dağı’nda bahar havası Yeşilin yeniden hakim olduğu Bolu Dağı havadan görüntülendi

İHA

Aylarca kar esareti yaşayan Bolu Dağı’nda bahar havası Yeşilin yeniden hakim olduğu Bolu Dağı havadan görüntülendi

Bolu’da, aylarca süren kar yağışının ardından bahar havasının yeniden hakim olduğu Bolu Dağı’nın manzarası havadan görüntülendi.
Bolu’da, son yılların en sert kış mevsiminin yaşanması sebebiyle İstanbul’un Anadolu’ya açılan kapısı Bolu Dağı aylarca kar esareti yaşadı. Beyaz örtünün günlerce etkili olduğu ve sürücülerin zor anlar yaşadığı Bolu Dağı geçişinde havaların ısınmasıyla birlikte bahar havası yaşanıyor. Yoldan tamamen kalkan karlar, yeşil alanlarda da erimeye başladı. Güzergah boyunca sürücülere seyir zevki yaşatan ağaçlar ise, yeniden kahverengi ve yeşilin tonlarına büründü.
Mart ayının son günlerinde 20 derecelere kadar çıkan hava sıcaklıklarıyla baharın eşsiz havasının hakim olduğu Bolu Dağı’nın uzun süre sonra beyaz örtüden arınan manzarası havadan görüntülendi.

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