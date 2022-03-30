Masanın üzerinde unutulan cüzdanın çalınma anı kamerada Çaldığı cüzdanla İstanbul’a giden kadın otobüste yakalandı

Bolu’da dinlenme tesisinde masanın üzerine unutulan cüzdanı çaldıktan sonra otobüsle İstanbul’a giden kadın, güvenlik güçleri tarafından yakalandı. Kadının cüzdanı çalma anları ise saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, geçtiğimiz hafta sonu TEM Otoyolu üzerinde bulunan bir dinlenme tesisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, dinlenme tesisinde mola veren B.B.U. isimli vatandaş tesisten ayrıldığı sırada cüzdanını masanın üzerinde unuttu. Tesis içerisinde yürüdüğü sırada masanın üzerindeki cüzdanı gören M.T. isimli kadın, bir süre çevresinde dolaştıktan sonra cüzdanı çalarak uzaklaştı. Cüzdanının çalındığını fark eden B.B.U. durumu hemen jandarma ekiplerine bildirdi. Tesiste bulunan güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, masanın üzerinde bulunan cüzdanı M.T. isimli kadının çaldığını ve otobüse binerek İstanbul’a gittiğini belirledi.

Otobüsün Kocaeli’nin Körfez ilçesi sınırlarında olduğunu tespit eden jandarma ekipleri durumu Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü’ne bildirdi. Polis ekiplerinin operasyonunda cüzdanı çaldığı tespit edilen M.T. otobüste yakalandı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen M.T. serbest bırakıldı. Çalınan cüzdan ile içerisinde bulunan para ve eşyalar ise B.B.U.’ya teslim edildi.

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