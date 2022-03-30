Kargo aracında binlerce kaçak sigara ve tütün ele geçirildi

Bolu’da, jandarma ekiplerinin operasyonunda kargo aracında 13 bin 733 paket kaçak sigara ve 71 kilogram aromalı tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Bolu Jandarma Komutanlığı ekipleri, doğu illerinden İstanbul’a seyir halinde olan kargo aracında kaçak sigara ve tütün taşındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Ekipler, TEM Otoyolu üzerine kurulan uygulama noktasında şüpheli kargo aracını durdurdu. Araçta yapılan aramalarda 13 bin 733 paket kaçak sigara ve 71 kilogram aromalı tütün ele geçirildi.

Araç sürücüsü ise gözlem altına alındı.

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