Budama yaptığı ağaçtan düşen vatandaş yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Bolu’da kapıcılığını yaptığı apartmanın bahçesindeki ağacı budadığı sırada 2,5 metre yükseklikten düşen vatandaş yaralandı.

Olay, 15.30 sıralarında Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Orhan Şahin (56) isimli vatandaş kapıcılığını yaptığı apartmanın bahçesindeki ağaçta testereyle budama yapmaya başladı. Şahin, bu sırada dengesini kaybederek 2,5 metre yükseklikten düştü. Düştüğü yerden kalkamayan Şahin’i gören komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Orhan Şahin, tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. Şahin’in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.