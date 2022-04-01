Öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen müzik öğretmenine 6 yıl hapis

Bolu'da evine davet ettiği 16 yaşındaki öğrencisine cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen müzik öğretmenine iyi hal indirimiyle 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Edinilen bilgiye göre, müzik öğretmeni olan Cihat K. bateri çalma eğitimi verdiği N.K. (16) isimli kız öğrencisini evine davet etti. İddiaya göre Cihat K., evine gelen öğrencisi N.K.’ya cinsel tacizde bulundu. Öğretmeninin tacizine maruz kalan N.K., evden kaçarak durumu ailesine anlattı. N.K. ve ailesi, öğretmen hakkında suç duyurusunda bulundu. Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nce Cihat K. hakkında 'çocuğun cinsel istismarı' suçlamasıyla dava açıldı.



"Bu bir iftiradır"

Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuksuz yargılanan Cihat K., karar duruşmasında kendisini savunarak, "N.K. ile bateri kursunu tamamladıktan sonra kendisini evime davet ettim. Evde kendisi fazla kalmadı. Biraz sohbet ettikten sonra evden ayrıldı. Kendisine kesinlikle tacizde bulunmadım. Bu bir iftiradır" dedi.



"Kendisine güvenerek teklifini kabul ettim"

N.K. ise “Kendisinden bateri kursu alıyordum. Olay günü beni evine davet etti. Önce kabul etmedim. Kendisine güvenerek daha sonra teklifini kabul ettim. Evine gittik ve beni yatak odasına götürüp cinsel tacizde bulununca korkumdan hemen evden çıkıp gittim. Kendisinden şikayetçiyim" diye konuştu.

Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cihat K.’ye iyi hal indirimi de uygulayarak 6 yıl 8 ay hapis cezası ve karşı tarafa 10 bin 250 lira vekalet ücreti ödenmesine karar verdi.

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