Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Manisa FK: 2

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Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Boluspor, sahasında Manisa FK'ya 21 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

26. dakikada hızlı gelişen Manisa FK atağında ceza alanında topla buluşan Erhan Çelenk’in şutunda top ağlara gitti. 01

49. dakikada ceza sahası içine gönderilen uzun topa gelişine vuran Gakpa'nın şutu ağlara gitti. 02

77. dakikada Hakan Bilgiç’in sağ kanattan ceza sahasına gönderdiği ortaya iyi yükselen Balaj’ın kafa vuruşu filelerle buluştu. 12



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Direnç Tonusluoğlu xx, Bersan Duran xx, Ferdi Karadoruk xx

Boluspor: Rybka xx, Fethi Özer xx, Zahit Çınar xx (Hakan Bilgiç dk. 63 xx), Emin Bayram xx (Arda Şengül dk. 78 x), Bülent Cevahir xx, Eray Ataseven xx, Kemal Rüzgar xx (Balaj dk. 63 xx), Bregu xx (Berk Yıldız dk. 46 x), Gökhan Karadeniz xx (Novak dk. 63 xx), Abdurrahman Canlı xx, Kasongo xx

Yedekler: Oğul Kaan Doğan, Tugay Kaçar, Talha Erdoğan, Ensar Bilir, Alican Özyürek

Teknik Direktör: İlker Yanar

Manisa FK: Birkan Tetik xx, Sadi Karaduman xx, Taha Şahin xx, Bedirhan Altunbaş xx (Anıl Koç dk. 85 ?), Çağrı Giritlioğlu xx, Gakba xxx, Kouter xx, Diallo xx (Ouambe dk. 63 x), Yasin Pehlivan xx, Erhan Çelenk xxx (Selim Ilgaz dk. 90+3 ?), Ozegovic xx (Okan Eken dk. 63 xx)

Yedekler: Ömer Kahveci, Samet Karabatak, Yiğit Kerem, Özgür Çek,

Teknik Direktör: Turgay Altay

Goller: Erhan Çelenk (dk. 26), Gakpa (dk. 49) (Manisa FK), Balaj (dk. 77) (Boluspor)

Sarı kartlar: Mehmet Çınar, Abdurrahman Canlı (Boluspor), Serge Tabekou, Nino Kouter (Manisa FK)

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