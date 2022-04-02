Beypiliç Boluspor - Manisa FK: 1-2

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Murat KÜÇÜK / BOLU (DHA)STAT: Atatürk

HAKEMLER: Direnç Tosunoğlu (xxx), Bersan Duran (xxx), Ferdi Karadoruk (xxx)

BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Rybka (xx) Fethi Özer (xxx), Zahit Çınar (xx)(Dk. 63 Hakan Bilgiç xx), Emin Bayram (xx)(Dk. 78 Arda xx), Bülent Cevahir (xxx), Eray Ataseven (xx), Kemal Rüzgar (xx)( Dk. 62 Balaj xx), Bregu (xx)(Dk. 46 Berk xx), Gökhan Karadeniz (xx)(Dk. 62 Novak xx), Abdurrahman Canlı (xx), Kasongo (xx)

MANİSA FK: Birkan Tetik (xxx) Sadi Karaduman (xxx), Taha Şahin (xxx), Bedirhan Altunbaş (xx)(Dk. 85 Anıl Koç xx), Çağrı Giritlioğlu (xxx), Gakba (xxxx), Kouter (xxx), Diallo (xx)(Dk. 63 Ouambe xx), Yasin Pehlivan (xx), Erhan Çelenk (xxxx)(Dk. 90+3 Selim Ilgaz), Ozegovic (xx)(Dk. 63 Okan Eken xx)

GOLLER: Dk. 77 Balaj (Beypiliç Boluspor) Dk. 26 Erhan Çelenk, Dk. 50 Gakba (Manisa FK)

SARI KARTLAR: Zahit Çınar, Abdurrahman Canlı (Beypiliç Boluspor) Oumbe, Kouter (Manisa FK)Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Manisa FK'ya 2-1 mağlup oldu.26'ncı dakikada gelişen Manisa FK atağında ceza sahası dışından Erhan Çelenk'in sert şutunda top fileleri havalandırdı: 0-1.

43'üncü dakikada Beypiliç Boluspor atağında ceza sahası içinde topla buluşan Gökhan Karadeniz'in sert şutunu kaleci tek hamlede kurtardı.

50'nci dakikada ceza sahasına gönderilen topla buluşan Gakba'nın şutunda top ağlarla buluştu: 0-2.

57'nci dakikada Ozegovic'in pasında topu alan Gakba'nın ceza sahası içinde müsait pozisyonda yaptığı vuruşta top üstten dışarı çıktı.

77'nci dakikada sağ kanattan gelişen Beypiliç Boluspor atağında Hakan'ın ortasında Balaj kafa vurdu, top ağlara gitti: 1-2.

Müsabaka deplasman ekibinin 2-1'lik üstünlüğü ile son buldu.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-04-02 15:40:41



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