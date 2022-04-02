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Boluspor - Manisa FK maçının ardından Boluspor Yardımcı Antrenörü İlker Yanar: “3 puanı hak edecek bir oyun oynamadık” Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: “Bizim için sezon yeniden başladı”

İHA

Boluspor - Manisa FK maçının ardından Boluspor Yardımcı Antrenörü İlker Yanar: “3 puanı hak edecek bir oyun oynamadık” Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: “Bizim için sezon yeniden başladı”

Spor Toto 1. Lig’in 30. haftasında Boluspor, sahasında Manisa FK'ye 21 mağlup oldu. Maçın ardından iki takımın teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.
Mücadele sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Boluspor Yardımcı Antrenörü İlker Yanar, “Bu kadar önemli bir maçı kaybettiğimiz için çok üzgünüz. Gerçekten 15 günlük milli maç arasında yapmış olduğumuz çalışmaların kafamızda kurgulamış olduğumuz, kazanmamız adına oynamamız gereken stratejik oyunu oynayamadık. Gerçekten mağlubiyeti hak ettik. Kazanmayı hak etmedik. 5 haftadır kötü giden bir gidişatımız var. 5 maçta 4 galibiyet beraberlik alan bir takımın, ondan sonraki 5 maçta sadece 1 beraberlikle süreci böyle geçirmesi inanılmaz. Biz de büyük bir hayal kırıklığı yaşıyoruz. Bunun çeşitli sebepleri var. Biz üzerimize düşeni buradan alıp bu kaostan nasıl çıkabiliriz onun üzerinde çalışmalar yaparak durumu düzeltmeye çalışacağız. Rakibi de kutlamak istiyorum. Her alanda gerçekten arzulu coşkulu oynayarak galibiyeti hak ettiler. 21’i yakaladıktan sonra en azından beraberliği yakalayabilmek için hamleler de yaptık. Pozisyonlar çok net olmasa da, kanat pozisyonlarından, karambolden beraberlik golün atabilirdik ama şundan eminim ki bugün 3 puanı hak edecek bir oyun oynamadık” dedi.

Manisa FK cephesi
Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay ise, “Öncelikle 3 puanı aldığımız için çok mutluyum. Çünkü buraya gelmeden önce hedeflerimizin bitmediğini ve takip etmek istediğimiz şeye devam edeceğimiz bir maçtı. İyi mücadele ettik. Oynanması gereken oyun diyebilirim. Kendi oyun tarzımızın biraz dışında olmakla birlikte ihtiyacımızı karşıladık ve galip gelmesini bildik. Önümüzdeki süreçte de bu maçın anlamlı olabilmesi için önümüzdeki Samsun maçını kazanıp gitmek istediğimiz yere doğru gideceğiz. Ben hem takıma hem de takımın kalitesine inanıyorum. Devamında iyi şeyler olacağını düşünüyorum. Bizim için sezon yenide başladı diye düşünüyorum. Umarım hem temennim hem de hayalim bu vesileyle gerçekleşmiş olur” diye konuştu.

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