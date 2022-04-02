Bolu Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

BOLU, (DHA)SALON: Bolu Karaçayır
HAKEMLER: Yasin Okumuş, Serap Kuka
BOLU BELEDİYESPOR: Ece, İdil Naz, Dilara, Aneta, Özlem, Olena, Çağla, Ruban, Şeyma, Calderon, Ceren, Dilara, Burcu
ECZACIBAŞI DYNAVİT: Simge, Tijana, Beyza, Merve, Saliha, Hande, Yasemin, Maja, Elif, Adams, Gözde, Laura, Fatma, Selin
SETLER: 14-25, 17-25, 9-25
SÜRE: 63 Dakika (20, 23, 21)Misli.com Sultanlar Ligi'nde Bolu Belediyespor, evinde Eczacıbaşı Dynavit'e 3-0 mağlup oldu.
Karşılaşmaya hızlı başlayan Eczacıbaşı Dynavit, ilk seti 25-14'lük skorla önde tamamladı. 2'nci sette de üstün bir oyun ortaya koyan konuk ekip, seti 25-17'lik skorla alarak durumu 2-0'a getirdi. Eczacıbaşı, son seti de 25-9'luk skorla üstün tamamlayarak maçı 3-0'lık galibiyetle noktaladı.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-04-02 18:30:56
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