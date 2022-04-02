Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı

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Murat KÜÇÜK/ BOLU (Kocaeli), (DHA)BOLU Dağı Tüneli üzerinde meydana gelen heyelan nedeniyle kayan toprak, tünelin girişlerini kapadı. TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı.

TEM yolu Bolu Dağı Tünelinin Ankara tarafında toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın kayarak otoyola düşmesi sonucu, tünel girişinde TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendiriliyor. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-04-02 20:37:37



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