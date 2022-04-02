Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (3)



ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: BOLU DAĞI TÜNELLERİ TRAFİĞE ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Bolu Dağı Tünelinde meydana gelen heyelan sonrasında güvenlik gerekçesiyle trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığını duyurdu. Yapılan açıklamada, Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yolu açmak için çalışmalarına başladığını belirtildi. Açıklamada, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiğini, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığını kaydetti. Heyelandan dolayı Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise bir şeridin etkilendiği vurgulanan açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Trafik, İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı" denildi. (DHA)ANKARA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu Ferhat EKİNCİ

2022-04-02 22:41:56



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