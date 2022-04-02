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Bolu Dağı'nda toprak kayması; TEM yolu trafiğe kapandı (4)- Yeniden

DHA

Bolu Dağı'nda toprak kayması; TEM yolu trafiğe kapandı (4)- Yeniden


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı tünelinin girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle tünel çift yönlü olarak ulaşıma kapandı. Yolu açmak için çalışmalar sürdürülürken, olay yerine gelen Bolu Valisi Ahmet Ümit, bölgede heyelan tehlikesinin devam ettiğini söyledi.
TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde saat 19.50'de toprak kayması meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprağın yola kayması sonucu, TEM yolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. Olay yerine gelen ekiplerce yapılan kontrolde toprak yığının altında herhangi bir aracın kalmadığı belirlendi. Otoyolda İstanbul yönüne gitmekte olan araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 Karayolu'na yönlendirildi. Karayolları ekipleri, yol üzerindeki toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı. Bolu Valisi Ahmet Ümit de olay yerine gelerek çalışmaları yerinde inceledi. Bölgede heyelan tehlikesi devam ederken, yolun tedbir amacıyla ulaşıma bu gece ulaşıma açılmayacağı belirtildi.
BOLUMENGEN KARAYOLU DA TRAFİĞE KAPANDI
Öte yandan, BoluMengen karayolunun Yumrutaş mevkiinde de heyelan meydana geldi. Bolu'yu Zonguldak ve Bartın'a bağlayan yol heyelan nedeniyle tamamen trafiğe kapandı. Bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlanıyor.
VALİ ÜMİT: ULAŞIM AÇISINDAN BİR PROBLEMİMİZ YOK
Bolu Valisi Ahmet Ümit, araç sürücülerinin D-100 karayolundan ulaşımlarını rahat bir şekilde sağladıklarını belirterek, "Saat 19.50 civarında tünelin Düzce´den Ankara istikametine girişinde bir heyelan meydana geldi. En önemli tesellimiz heyelanın altında herhangi bir araç ya da canlı kalmadı. O bakımdan teselli buluyoruz. Yolu hem geliş hem de gidiş istikametinde kapatmak zorunda kaldık. Çünkü arkadan ne gelecek bilmiyoruz. Gece halinde dağdan ne inecek, heyelan tehlikesi var mı, yok mu bilmiyoruz. Şimdilik kapatıldı. Teknik elemanlar çalışmalara başladı. Bir taraftan heyelanın atıkları yoldan temizlenmeye başladı. Ama neticede burası temizlense de teknik elemanlar, mühendisler tarafından konu incelenip izin verilinceye kadar yolu kapalı tutmak mecburiyetindeyiz. Yol şu an D-100 Karayolu´ndan Abant kavşağından çalışıyor. Ulaşım açısından bir problemimiz yok" dedi.
'TEHLİKE BİRKAÇ GÜN DAHA DEVAM EDECEK'
Karlar eriyinceye kadar heyelan tehlikesi olduğunu ve başka yerlerde de heyelanlar gerçekleştiğini ifade eden Vali Ümit, "Bu sene iyi bir kış geçirdik. Aynı zamanda son günlerde hava bir anda iyileşmeye başladı. Isı yükselmeye başladı. Bunun getirdiği birtakım sıkıntılar bekleniyor. Buna göre tedbirli olmamız gerekiyor. Dün lodos vardı. Lodosun çok etkisi olduğunu düşünüyorum. Yarın da rüzgarlı olacağı söyleniyor. Bundan sonra da mevcut karlar eriyinceye kadar sıkıntılara karşı tedbirli olmak lazım. Aynı zamanda sadece burası değil başka yerlerde de heyelanlarımız var. Heyelanlara karşı bir taraftan karayolları harekete geçiyor ama tehlike birkaç gün daha devam edecek. Hep birlikte tedbirli olalım" diye konuştu.
KGM: ANKARA YÖNÜ 3 ŞERİT, İSTANBUL YÖNÜ 1 ŞERİT OLARAK TRAFİĞE KAPATILDI
Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Bolu Dağı'nda meydana gelen heyelanla ilgili yaptığı açıklamada, "Anadolu Otoyolu, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde meydana gelen heyelan nedeniyle güzergâh Ankara yönünde 3 şerit, İstanbul yönünde 1 şerit olmak üzere trafiğe kapatılmıştır. Trafik İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılacaktır" ifadelerine yer verdi. 
ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: BOLU DAĞI TÜNELLERİ TRAFİĞE ÇİFT YÖNLÜ KAPATILDI
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılan açıklamada ise Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yolu açmak için çalışmalarına başladığı belirtildi. Açıklamada, Bolu Dağı Tüneli'nin Düzce girişinde heyelan meydana geldiğini, Ankara yönü girişindeki 60 metrelik alanın toprakla kaplandığı belirtildi. Heyelandan dolayı Ankara yönünde 3 şeridin, İstanbul yönünde ise bir şeridin etkilendiği vurgulanan açıklamada, toprak kayması riskinin devam etmesi nedeniyle tedbir amaçlı trafiğin çift yönlü olarak kapatıldığı bildirildi. Açıklamada, "Trafik, İstanbul istikametinde Abant'tan, Ankara istikametinde ise Kaynaşlı'dan D100'e aktarılıyor. Karayolları Genel Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerimiz Bolu Dağı tünellerinde yolu açmak için çalışmalarına başladı. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı" denildi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-04-02 23:09:11

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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