Bolu-Mengen yolu heyelan sebebiyle kapandı

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Karların erimesiyle birlikte meydana gelen heyelanda BoluMengen karayolu ulaşıma kapandı.

Bolu’da karların erimesi ve kuvvetli rüzgar sebebiyle kenti Zonguldak ve Bartın’a bağlayan BoluMengen karayolunda heyelan meydana geldi. Heyelanın ardından ihbar üzerine karayolları ekipleri yola dökülen toprağı kaldırmak için iş makineleriyle çalışma başlattı.

Herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı heyelan sonrasında, bölgede ulaşım Gökçesu beldesinde bulunan alternatif yoldan sağlanıyor.

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