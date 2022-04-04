Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)BOLU Dağı tünelinin girişinde önceki akşam yaşanan yolun çift yönlü olarak kapanmasına neden olan heyelan sonrası, yoldaki toprak kütlesi ekipler tarafından kaldırıldı. Temizlik çalışmalarının ardından yolun kontrollü şekilde açılması planlanıyor.

TEM yolunun Bolu Dağı Tüneli Ankara istikameti girişinde cumartesi günü saat 19.50'de heyelan meydana geldi. Tünelin üzerindeki toprak yola kaydı. TEM otoyolu çift yönlü olarak trafiğe kapatıldı. İstanbul yönüne giden araç sürücüleri Abant kavşağından, Ankara yönüne gidenler ise Kaynaşlı kavşağından D-100 kara yoluna yönlendirildi.

Karayolları ekipleri yoldaki toprağın kaldırılması için çalışma başlattı. Ekipler, heyelanın yaşandığı günden beri kapalı olan yoldaki toprağı dün gün boyu süren çalışmaların ardından bu sabah saatlerinde tamamen kaldırıldı.

Yolda temizlik çalışması sürerken, heyelan tehlikesinin devam etmesi nedeniyle uzmanlar tarafından da inceleme yapılıyor. Yolun bugün kontrollü şekilde açılması planlanıyor.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-04-04 09:43:22



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