Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2)

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TÜNEL ULAŞIMA AÇILDI

Bolu Dağı Tüneli'nin girişinin kapanmasına neden olan toprak kütlesi iş makineleriyle kaldırılıp, yolda yıkama çalışması yapıldı. Yaklaşık 44 saatin ardından yol, 16.00'da çift yönlü ulaşıma açıldı.

DHA-Genel Türkiye-Bolu Murat KÜÇÜK

2022-04-04 16:10:23



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