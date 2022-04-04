Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saat sonra yeniden açıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saat sonra yeniden açıldı

İHA

Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saat sonra yeniden açıldı

Bolu'da heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli 44 saatin sonunda çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden araç trafiğine açıldı.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü saat 19.50 sıralarında Bolu Dağı Tüneli'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bolu'da yoğun kar yağışının ardından havaların ısınmasıyla birlikte yumuşayan toprak Bolu Dağı Tüneli Ankara yönü girişinde önceki gün heyelana sebep oldu. Ankara yönünü tamamen, İstanbul yönünü ise tek şeridini kapatan toprak sebebiyle Bolu Dağı Tüneli her iki istikamette de trafiğe kapatıldı. Sürücüler Abant Kavşağı ve Kaynaşlı Gişelerinden D100 Karayolu'na yönlendirildi.
Bolu Dağı Tüneli'nde heyelanın ardından başlayan toprak kaldırma çalışmaları bugün sabah saatleri itibariyle tamamlandı. Ankara ve İstanbul istikametinde temizlik çalışmalarının da sona ermesiyle birlikte 44 saat kapalı kapalı kalan Bolu Dağı Tüneli yeniden araç trafiğine açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli açıldı / Ek fotoğraf 2
YEREL HABERLER Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli ...
Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor (2)
YEREL HABERLER Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı ...
Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor / Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı ...
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu-Mengen yolu tek şeritten açıldı
YEREL HABERLER Heyelan sebebiyle kapanan Bolu-Mengen yolu tek ...
Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı Tüneli'nin bugün açılması planlanıyor
YEREL HABERLER Yoldaki toprak kütlesi kaldırıldı, Bolu Dağı ...
Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor Toprağın yoldan kaldırıldığı Bolu Dağı Tüneli çalışmalar sonunda açılacak
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar sürüyor Toprağın ...
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nin yarın açılması planlanıyor
YEREL HABERLER Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nin yarın ...
Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor/ Ek fotoğraf
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu ...
Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde çalışmalar sürüyor
YEREL HABERLER Heyelan sebebiyle kapanan Bolu Dağı Tüneli’nde ...
Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu açma çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli'nde heyelan nedeniyle kapanan yolu ...
Bolu-Mengen yolu heyelan sebebiyle kapandı
YEREL HABERLER Bolu-Mengen yolu heyelan sebebiyle kapandı
Bolu Dağı'nda toprak kayması; TEM yolu trafiğe kapandı (4)- Yeniden
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda toprak kayması; TEM yolu trafiğe ...
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı Bolu Valisi Ahmet Ümit: “Teknik elemanlar tarafından konu incelenip izin verilene kadar kapalı tutacağız”
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe ...
Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (3)
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe ...
Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı (2)
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe ...
Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Bolu Dağı Tüneli heyelan sebebiyle çift yönlü trafiğe ...
Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe kapandı
YEREL HABERLER Bolu Dağı'nda toprak kayması, TEM yolu trafiğe ...
Bolu Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
YEREL HABERLER Bolu Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit: 0-3
Boluspor - Manisa FK maçının ardından Boluspor Yardımcı Antrenörü İlker Yanar: “3 puanı hak edecek bir oyun oynamadık” Manisa FK Teknik Direktörü Turgay Altay: “Bizim için sezon yeniden başladı”
YEREL HABERLER Boluspor - Manisa FK maçının ardından Boluspor ...
Beypiliç Boluspor - Manisa FK: 1-2
YEREL HABERLER Beypiliç Boluspor - Manisa FK: 1-2
Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Manisa FK: 2
YEREL HABERLER Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 1 - Manisa FK: 2
Dereye uçan otomobilden jandarma ekipleri kurtardı
YEREL HABERLER Dereye uçan otomobilden jandarma ekipleri kurtardı
Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Yaralı bulunan karaca tedavi altına alındı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.