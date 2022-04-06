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Reha Erginer'in istifasını, Başkan Abdullah Abat kabul etmedi Boluspor Teknik Direktör Reha Erginer: "Bizim temel amacımız Boluspor’un başarısıdır"

İHA

Reha Erginer'in istifasını, Başkan Abdullah Abat kabul etmedi Boluspor Teknik Direktör Reha Erginer: "Bizim temel amacımız Boluspor’un başarısıdır"

Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, son oynanan Manisaspor karşısında alınan mağlubiyetin ardından istifasını sunduğunu ancak Başkan Abdullah Abat’ın kabul etmediğini söyledi.
Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, ligin son haftalarında arka arkaya aldığı mağlubiyetler sebebiyle zor günler yaşıyor. Ligin 30. haftasında evinde oynadığı Manisaspor maçından da puansız ayrılan kırmızıbeyazlı ekip, 31. haftada deplasmanda karşılaşacağı Bandırmaspor’dan 3 puan alarak düşme potasından uzaklaşmayı hedefliyor.
Bandırmaspor karşılaşması hazırlıklarını sürdüren Boluspor’da Teknik Direktör Reha Erginer, antrenman öncesinde kulüp tesislerinden basın toplantısı düzenledi. Son 5 maçtaki gidişattan memnun olmadığını ifade eden Erginer, bir an önce toparlanmaları gerektiğini ifade etti.

"Bir şeylerin değişmesi gerektiğini düşünüyordum"
Boluspor Teknik Direktörü Reha Erginer, istifasını başkanın kabul etmediğini ve oyuncuların da görevi bırakmaması için baskı yaptıklarını belirterek, "Geçen maçta oynadığımız oyundaki görüntü beni çok sıktı. Maçtan sonra oyuncularımla soyunma odasında konuştum. Bu gidişatı, son 5 maçtaki oyunu ve bu maç özelinde beni sıkan şeyleri. Başkanla da konuşacağımı söyledim onlara. Başkanla konuştuğumda kabul ederse maçtan sonra görevi bırakacağımı söyledim. Başkanımız bu isteğimi kabul etmedi. Çünkü bir şeylerin değişmesi gerektiğiyle ilgili düşüncem vardı. Ama oyuncularım da maçtan sonra tesiste yanıma geldiler. Onlarla konuştuk. Onların benim bu kararıma gösterdikleri duruş, tepki, görevi bırakmamam için çok baskı yaptılar. Ama ben de görevi bırakmamam için gösterdikleri duruşu burada değil de sahada görmek istiyorum. Onlar da bir daha böyle bir oyun oynamayacaklarını ve bunu da sahada göstereceklerini söylediler. Bizim temel amacımız Boluspor’un başarısıdır. Ne yapılması gerekiyorsa doğru zamanda onu yapmamız gerek. Bir an önce toparlanmamız şart" dedi.
Erginer, Bandırma maçıyla birlikte eski kimliklerine bürüneceklerini söyleyerek, "Tabi önümüzde de 8 tane maç var. Biz öncelikle kendi performansımızı sahaya yansıtmak istiyoruz. Biz son maça kadar hiçbir maçı bırakmadan oynuyorduk. Enerjimiz, isteğimiz, maçı koparma, maça tutunma arzumuz vardı. Tekrar Bandırma maçıyla beraber kimliğimize bürüneceğiz" diye konuştu.

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