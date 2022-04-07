Üniversite yurdundan tepki çeken karar Sokak hayvanlarını besleyen öğrenciler cezalandırılacak

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Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi kampüsü içerisinde bulunan öğrenci yurduna asılan “sokak hayvanlarını besleyen öğrencilere kınama cezası verilecektir” yazısı hayvan severlerden tepki çekti.

Bolu’da, Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesinde bulunan kız öğrenci yurdunda kalan öğrencilerin sokak hayvanlarını beslemesi yurt müdürlüğü tarafından yasaklandı.

Yurt kapısının girişine asılan yasak yazısında, “Yurt bina ve eklentileri ile açık alanlarda hayvan beslemek fiilini işleyen öğrencilerimiz kınama cezası ile tecziye edilecektir” denildi.

Getirilen yasak öğrencilerin ve hayvan severlerin tepkisine sebep oldu.

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