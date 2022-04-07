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Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

DHA

Bolu'da cip ile hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı


Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)- BOLU'nun Yeniçağa ilçesinde, cip ile hafif ticari aracın kavşakta çarpıştığı kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde, D-100 yolu Mengen kavşağında meydana geldi. İstanbul yönüne giden İ.Ö.'nün kullandığı 14 KD 914 plakalı cip ile A.S. yönetimindeki 37 ABS 913 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada hafif ticari aracın sürücüsü A.S. ile cipte bulunan İ.A., E.R.A. ve S.A. yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-04-07 13:26:39

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