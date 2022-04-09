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Bolu’da, 2 gündür aralıklarla etkili olan sağanak yağışla birlikte geceyi aydınlatan şimşekler görsel şölen oluşturdu.

Bolu’da, kar yağışının sona ermesiyle birlikte Nisan yağmurları kentte aralıklarla etkili oluyor. Hava sıcaklıklarının da mevsim normallerine döndüğü kentte sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar hafta boyunca hayatı olumsuz etkiledi. Metrekareye 14 kilogram yağışın düştüğü kent merkezinde gece saatlerinde de şimşekler geceyi aydınlattı.

Şehrin farklı noktalarından şimşek görüntülerini kaydeden fotoğraf sanatçısı Utku Cihan’ın kamerasına yansıyan anlar görsel şölen oluşturdu. Cihan’ın sosyal medya hesabından paylaştığı o anlar büyük beğeni topladı.

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