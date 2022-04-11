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Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü Bolu'da 12 santimetre kar yağması bekleniyor

İHA

Bolu Dağı sisle kaplandı, görüş mesafesi 10 metreye düştü Bolu'da 12 santimetre kar yağması bekleniyor

Bolu Dağı'nda etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis sebebiyle görüş mesafesi yer yer 10 metreye kadar düşerken, akşam saatlerinde kar yağışı bekleniyor.
Bolu'da sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde sağanak yağış ve yoğun sis etkili oluyor. Özellikle, D100 Karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde sis sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı. Görüş mesafesinin yer yer 10 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı'nda sürücüler, takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

Sağanak yerini kar yağışına bırakacak
Öte yandan, Meteorolojiden yapılan açıklamada ise "Bolu'da sağanak yağmurla başlayacak yağışın, akşam saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde yer yer kuvvetli (512 cm) kar yağışına dönüşmesi beklenmektedir" denildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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