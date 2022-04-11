Bolu Dağı geçişinde sağanak ve sis

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

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Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)BOLU Dağı'nın D-100 yolu geçişinde sis ve sağanak etkili oldu. Sis nedeniyle görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü.

İstanbul ve Ankara'yı birbirine bağlayan Bolu Dağı geçişinde, sis ve sağanak etkili oldu. D-100 yolunun Bakacak, Seymenler ve Elmalık mevkilerinde görüş uzaklığı, yer yer 10 metreye kadar düştü. Yol kenarlarındaki ışıklar yakılarak, görüş mesafesi artırılmaya çalışıldı. Sürücüler, sis nedeniyle araçlarıyla düşük hızda ilerledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-04-11 12:23:44



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