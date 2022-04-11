Bolu Dağı’na Nisan ayında kar düştü Görüş mesafesinin sıfıra indiği Bolu Dağı’nda kar yağışı başladı

Bolu’da, yüksek kesimlerde gün boyunca etkili olan sağanak yağ yerini kar yağışına bıraktı. Sisin de etkili olduğu Bolu Dağı’nda sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Bolu’da, sabah saatlerinden itibaren yüksek kesimlerde etkili olan sağanak yağış ve yoğun sis yerini kar yağışına bıraktı. Özellikle, D100 karayolu Bolu Dağı kesimi Yumrukaya, Abant Kavşağı, Elmalık, Bakacak, Seymenler, Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek bölgesinde etkili olan sis ve kar yağışı sebebiyle sürücüler zor anlar yaşadı.

Sis nedeniyle görüş mesafesinin yer yer 5 metreye kadar düştüğü Bolu Dağı’nda sürücüler takip mesafelerini korumaları ve hız yapmamaları konusunda ışıklı tabelalar ve polis ekipleri tarafından uyarılıyor.

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