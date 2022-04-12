Bolu Dağı'nda hafif kar yağışı

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Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA)BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde hafif kar yağışı etkili oldu, ulaşımda aksama yaşanmadı.

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde dün akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Hafif şekilde aralıklarla etkisini gösteren kar yağışı, bu sabah saatlerinde de devam etti. Kar yağışının hafif etkili olması nedeniyle ulaşımda aksama medyana gelmedi. Karayolları ekipleri, tedbir amaçlı bölgede hazır bulundu. (DHA)

DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-04-12 11:35:40



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