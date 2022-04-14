Bolusporlu futbolculardan taraftara destek çağrısı

Spor Toto 1. Lig'de bu hafta evinde karşılaşacağı BB Erzurumspor maçı için Bolusporlu futbolcular taraftara destek çağrısı yaptı.

Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 32. haftasında evinde karşılaşacağı BB Erzurumspor hazırlıklarını kulüp tesislerinde sürdürüyor. Teknik Direktör Reha Erginer yönetiminde ligde son 5 maçta sahadan galibiyetle ayrılamayan ve sadece 1 puan toplayabilen kırmızıbeyazlı ekip, Erzurum maçında puan tablosunda yaklaştığı düşme hattından kurtulmak için mücadele verecek.

Taraftar desteğini artırmak isteyen Boluspor, BB Erzurumspor maçı biletlerini 5 TL'ye indirdiğini açıklarken, kırmızıbeyazlı futbolcular da kamera karşısına geçerek taraftarları maça davet etti. Taraftardan destek bekleyen oyuncular, "Birlikte daha güçlüyüz. Hepinizi bu maça bekliyoruz" dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.