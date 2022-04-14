Kaybolan engelli adam evinden 15 kilometre uzaklıkta bulundu

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Bolu’nun Mudurnu ilçesinde kaybolan duyma ve görme engelli Bayram Göktaş (65), ekipler tarafından evinden 15 kilometre uzaklıkta bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Mudurnu ilçesine bağlı Feruz köyünde yaşayan duyma ve görme engelli 65 yaşındaki Bayram Göktaş, evinden ayrıldıktan sonra bir daha geri dönmedi. Göktaş’ın kaybolduğunu anlayan yakınları durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Göktaş’ın yaşadığı köye gelen jandarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışmalar sonucunda Göktaş, yaklaşık 7 saatin sonunda evinden 15 kilometre uzaklıktaki Yazılar köyü mevkisinde bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen Bayram Göktaş ailesine teslim edildi.

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