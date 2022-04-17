Boluspor, teknik direktör Erginer’le yollarını ayırdı

Spor Toto 1. Lig takımlarından Boluspor, son haftalarda arka arkaya gelen puan kayıplarının ardından teknik direktör Reha Erginer ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Spor Toto 1. Lig takımı Boluspor, ligin 32. haftasında kendi evinde oynadığı Erzurumspor karşılaşmasında sahadan 20 mağlup ayrıldı. Karşılaşmanın ardından kırmızıbeyazlı kulüp, teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı. Kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Kulübümüz, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.