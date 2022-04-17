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Boluspor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı 

DHA

Boluspor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı 


BOLU, (DHA)BOLUSPOR, Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisinin ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı.
Boluspor, bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´a 2-0 yenildi. Boluspor aldığı yenilgi ile ligde 17´nci sıraya geriledi. Boluspor alınan yenilginin ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı. Boluspor´un sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı: 
"Kulübümüz, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." DHA-Spor Türkiye-Bolu BOLU, (DHA)
2022-04-17 00:52:11

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