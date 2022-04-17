Boluspor, Reha Erginer ile yollarını ayırdı 

BOLU, (DHA)BOLUSPOR, Büyükşehir Belediye Erzurumspor yenilgisinin ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı.
Boluspor, bugün sahasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor´a 2-0 yenildi. Boluspor aldığı yenilgi ile ligde 17´nci sıraya geriledi. Boluspor alınan yenilginin ardından teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayırdı. Boluspor´un sosyal medya hesabından şu açıklama yapıldı:
"Kulübümüz, Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırmıştır. Teknik Direktör Reha Kemal Erginer ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyor, kariyerinde başarılar diliyoruz." DHA-Spor Türkiye-Bolu BOLU, (DHA)
2022-04-17 00:52:11
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