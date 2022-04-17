Bolu’da, yılın ilk 3 ayında tatil bölgelerine 259 bin 825 kişi geldi

Bolu’da, gözde turizm merkezleri yılın ilk 3 ayında 259 bin 825 kişiyi ağırladı. Turist sayısı geçen yılın ilk 3 ayına göre yüzde 12,35 arttı.

Türkiye’nin gözde turizm merkezlerini barındıran ve “Tabiatın Kalbi” olarak adlandırılan Bolu’da bulunan tatil bölgelerine yılın ilk 3 ayında tatilciler yoğun ilgi gösterdi. Doğal güzellikleri ve kültürel zenginlikleriyle yerli ve yabancı tatilcilerin ziyaret ettiği kentin ünlü bölgelerine Ocak, Şubat ve Mart aylarında 259 bin 825 geldi. Abant Tabiat Parkı, Gölcük Tabiat Parkı, Yedigöller Milli Parkı ve Kartalkaya Kayak Merkezi’nde geçen yıl ilk 3 ayda 231 bin 257 gelirken, bu sayı korona virüsün etkisini azaltmasıyla birlikte yüzde 12,35 arttı.

Ocak, Şubat ve Mart aylarında Abant Tabiat Parkı'nı 102 bin 242, Gölcük Tabiat Parkı'nı 65 bin 484, Kartalkaya Kayak Merkezi'ni 90 bin 38, Yedigöller Milli Parkı'nı bin 506, Sünnet Gölü, Sülüklü Göl ve Göksu tabiat parklarını ise 555 kişi ziyaret etti.

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