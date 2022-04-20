5 gün önce evden çıktı, bir daha haber alınamadı

Murat KÜÇÜK/BOLU,(DHA) BOLU'nun Tekke Işıklar köyünde geçen cuma günü evinden ayrılan İsmail Demir (71), geri dönmedi. AFAD ve jandarma ekipleri arama çalışması başlattı.
Bolu merkeze bağlı Tekke Işıklar köyünde yaşayan İsmail Demir, geçen cuma günü evinden ayrıldı. İsmail Demir´in evine dönmemesi üzerine ailesi ve köylüler bölgede arama yaptı. Demir, bulunamayınca yakınları jandarmaya haber verdi. İhbar üzerine Demir'in yaşadığı köye jandarma arama ve AFAD ekipleri geldi. Demir'in ailesiyle görüşen ekipler, köy çevresi, ormanlık alanlar ve dere yataklarında geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalar devam ediyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-04-20 15:46:45
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.