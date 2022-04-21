Yanan evden vatandaşların kurtardığı yaşlı adam hastanede hayatını kaybetti

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde alev alev yanan evden vatandaşların yardımıyla çıkarılan ve ağır yaralanan Necati Şahin (78) hastanede hayatını kaybetti.

Yangın, dün saat 21.00 sıralarında Mudurnu ilçesi Demirciler Çarşısı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, demircilik yapan Necati Şahin’in iş yerinin üstünde yaşadığı evinde henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen yangını gören vatandaşlar, yangın söndürme tüpleriyle alevlere müdahale etti. Dumandan etkilenen Necati Şahin’i dışarı çıkaran vatandaşlar daha sonra durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması neticesinde çevredeki iş yerleri ve evlere sıçramadan söndürüldü.

Yangında dumandan etkilenen Necati Şahin, sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Mudurnu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şahin, götürüldüğü Abant İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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