Eşini boğazından bıçaklayarak öldürdü (2)

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ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Bolu'da, tartıştığı eşi Nur Erdem'i bıçaklayarak öldüren Mehmet Erdem, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-04-22 19:15:25



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