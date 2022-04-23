Eski kayınpederi ve kayınbiraderi tarafından öldürüldü



Murat KÜÇÜK/ GEREDE (Bolu), (DHA)BOLU'nun Gerede ilçesinde Kemal Özarslan (22), aralarında husumet olan eski kayınpederi C.D. ve kayınbiraderi F.D. tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 14.30 sıralarında Gerede ilçesinde meydana geldi. Eşinden boşanan Kemal Özarslan ile aralarında husumet bulunan kayınpederi C.D. ve kayınbiraderi F.D. sokakta karşılaştı. C.D. ve F.D.´nin ellerinde bıçak olduğunu gören Kemal Özarslan kaçarak Gerede Endüstri Meslek Lisesi´nin bahçesine girdi. Kemal Özarslan'ı okul bahçesinde yakalayan baba ve oğlu, eski damatlarını bıçaklayarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aldığı bıçak darbeleri ile ağır yaralanan Kemal Özarslan olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Gerede İlçe Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Kemal Özarslan, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. F.D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, kavgada hafif yaralanan C.D. de sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından polis ekiplerinin gözetimi altında Gerede Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Bolu / Gerede Murat KÜÇÜK

2022-04-23 00:57:23



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