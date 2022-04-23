Minik doktorlar bayramlarını sağlık çalışanlarıyla birlikte kutladı 23 Nisan coşkusunu pandeminin kahramanlarıyla yaşadılar

Bolu’da, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarıyla birlikte kutlayan çocuklar hem hayallerini gerçekleştirdi hem de unututulmaz bir gün yaşadı.

Edinilen bilgiye göre, Sakarya İlköğretim Okulu 2’inci sınıf öğrencileri 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kentte bulunan bir hastanede pandeminin kahramanları sağlık çalışanlarıyla birlikte kutladı. Türk bayraklı tişörtleriyle hastaneye gelen öğrenciler, doktor önlüklerini giyerek hastanede çalışan doktorları tek tek ziyaret etti. Doktorlara kendi alanlarında merak ettikleri soruları soran öğrenciler, 1 günlüğüne doktor olarak ziyaret ettikleri doktorları muayene ettiler. Hayallerinin gerçeğe dönüştüğünü söyleyen minik öğrenciler, unutamayacakları bir bayram yaşayarak hastaneden ayrıldılar.

Hastanenin Halkla İlişkiler Müdürü Neşe Alagöz, “Öğretmenimiz bu yıl bayramlarını hastanede kutlamak istediklerini, çocuklara hastaneyi gezdirmek istediklerini söyledi. Özellikle pandemi döneminde canla başla çalışan teşekkür mahiyetinde çocuk bayramını hastanede kutlamak istediklerini söylediler. Biz de seve seve kabul ettik. Çocuklarımız hastaneye geldiler. Poliklinikleri gezdirdik. Doktorların yanlarına gittik. Doktorlarımızın meslekleriyle ilgili sorular sordular. Bazı polikliniklerde çocuklarımız doktorları muayene ettiler. Hepsi doktor önlükleriyle gelmişti. Hayallerinde doktor olmak varmış. Hayatlarının en güzel gününü yaşadıklarını söyleyerek hastaneden ayrıldılar” dedi.

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