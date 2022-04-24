Beypiliç Boluspor - Bereket Sigorta Ümraniyespor: 0-2

Murat KÜÇÜK / BOLU, (DHA)STAT: Atatürk
HAKEMLER: Emre Kargın (xxx), Murat Şener (xxx), Suat Güz (xxx)
BEYPİLİÇ BOLUSPOR: Selmani (x)(Dk.46 Rybka x) Zahit (x)(Dk.81 Hakan Bilgiç), Fethi (xxx), Emin (xxx), Abdurrahim (xxx), Abdurrahman (xx), Tugay (x)(Dk.69 Eray xx), Roshi (x), Gökhan (xx), Bregu (x)(Dk.57 Berk x), Balaj (Dk.57 Kassongo x)
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR: Burak (xxxx) Vrsajevic (xx), Alim (xxx), Glumax (xx), Ercan (xxx), Kartal (xxx)(Dk.89 Fatih), Onur (xxx)(Dk.63 Hasic xxx), Serkan (xxx)(Dk.66 Napoleoni xx), Mrsic (xxxx)(Dk.46 Oğuz xxx), Del Valle (xxx)(Dk.46 Emre xxx), Bammou (xxx)
GOLLER: Dk.1 Dk.6 (P) Mrsic (Ümraniyespor)
SARI KARTLAR: Gökhan, Abdurrahman (Beypiliç Boluspor) Mrsic, Ercan, Oğuz (Ümraniyespor) Spor Toto 1'inci Lig'de Beypiliç Boluspor, kendi sahasında Bereket Sigorta Ümraniyespor'a 2-0 mağlup oldu.1´inci dakikada Ümraniyespor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta Onur Ayık´ın ceza sahası içinde gönderdiği topla buluşan Mrsic´in şutunda top ağlara gitti: 0-1.
5´inci dakikada Boluspor kalecisi Selmani´nin Vrsajevic´e ceza sahası içinde müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
6´ncı dakikada Mrsic´in kullandığı penaltıda top ağlara gitti: 0-2.
80´inci dakikada Boluspor atağında ceza sahası içinde Ercan Coşkun´un Fethi Özer´e müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.
81´inci dakikada Kasongo´nun kullandığı penaltıda top auta çıktı.DHA-Spor Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK
2022-04-24 15:38:44
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