Spor Toto 1. Lig: Boluspor: 0 - Ümraniyespor: 2

Spor Toto 1. Lig’in 34. haftasında Boluspor, konuk ettiği Ümraniyespor'a 20 mağlup oldu.



Maçtan dakikalar

1. dakikada Ümraniyespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Onur Ayık’ın ceza sahası içinde pasını aktardığı Mrsic’in şutunda top ağlara gitti. 01

5. dakikada, Boluspor kalecisi Selmani’nin Vrsajevic’e ceza sahası içinde yaptığı müdahale sonrası hakem Emre Kargın penaltı noktasını gösterdi.

6. dakikada, Mrsic’in kullandığı penaltıda top ağlara gitti. 02

80. dakikada, Boluspor atağında ceza sahası içinde Ercan Coşkun’un Fethi Özer’e müdahalesinde hakem penaltı noktasını gösterdi.

81. dakikada Kasongo’nun kullandığı penaltıda top direkten auta çıktı.



Stat: Bolu Atatürk

Hakemler: Emre Kargın xx, Murat Şener xx, Suat Güz xx

Boluspor: Selmani x (Rybka dk. 46 xx), Zahit Çınar xx (Hakan Bilgiç dk. 81 ?), Fethi Özer x, Emin Bayram x, Abdurrahim Dursun xx, Abdurrahman Canlı xx, Tugay Kaçar xx (Eray Ataseven dk. 69 xx), Roshi x, Gökhan Karadeniz xx, Bregu x (Berk Yıldız dk. 57 xx), Balaj xx (Kasongo dk. 57 x)

Yedekler: Bartu Kulbilge, Diarrassouba, Arda Hilmi Şengül, Erdem Can Polat, Bülent Cevahir,

Teknik Direktör: Osman Nuri Işılar

Ümraniyespor: Burak Öğür xx, Vrsajevic xx, Alim Öztürk xx, Glumac xx, Ercan Coşkun xx, Kartal Kayra Yılmaz xx (Fatih Yiğit Şanlıtürk dk. 90 ?), Onur Ayık xx (Hasic dk. 63 xx), Serkan Göksu xx (Napoleoni dk. 65 xx), Mrsic xxx (Oğuz Gürbulak dk. 46 xx), Del Valle xx (Yusuf Emre Gültekin (dk. 46 xx), Bammou xx

Yedekler: Orkun Özdemir, Mustafa Eser, Mustafa Can Karagöz, Atalay Babacan, Faruk Can Genç

Teknik Direktör: Recep Uçar

Goller: Mrsic (dk. 1 ve 6) (Ümraniyespor)

Sarı kartlar: Gökhan Karadeniz, Abdurrahman Canlı, (Boluspor), Mrsic, Ercan Coşkun, Oğuz Gürbulak, Bammou (Ümraniyespor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.