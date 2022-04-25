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Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor Kırmızı-beyazlılar, ligde son 4 haftaya düşme hattında girdi

İHA

Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor Kırmızı-beyazlılar, ligde son 4 haftaya düşme hattında girdi

Spor Toto 1. Lig’de 15 yıldır kesintisiz olarak mücadele eden ve ligin bitmesine 4 hafta kala 16’ıncı sırada kalan Boluspor ligden düşme korkusu yaşıyor.
Bolu’da, 1965 yılında Abantspor ile Bolu Gençlik’in birleşmesi sonrasında kurulan Boluspor, 20062007 sezonunda 2. lig şampiyonu olarak 15 yıldır kesintisiz olarak mücadele ettiği Spor Toto 1. Lig’e yükseldi. Tarihinde 20 sezonluk Süper Lig macerası da bulunan kırmızıbeyazlı kulüp, Türkiye futbol tarihine ismini yazdıran onlarca futbolcuyu Boluspor formasıyla oynattı. Süper Lig’den düştüğü 1992 yılından itibaren 30 yıldır Süper Lig özlemi çeken Boluspor, bu sezon zor günler yaşıyor.

Süper Lig hayali kümede kalma hayaline dönüştü
Spor Toto 1. Lig 20212022 sezonuna kötü başlayan Boluspor, ligin bitmesine 4 hafta kala düşme hattında kaldı. Ligde 34 haftada topladığı 38 puanla 16’ıncı sırada yer alan kırmızıbeyazlı oyuncuların tek hedefi geride kalan 4 karşılaşmadan puanlar toplayarak ligde kalabilmek. Sezonun 32’inci haftasında Erzurumspor karşısında 20 mağlup ayrılarak teknik direktör Reha Erginer ile yollarını ayıran Boluspor, sezonu Osman Nuri Işılar ile tamamlayacak.

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