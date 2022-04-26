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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Moğolistanlı öğrenci pazar tezgahında portakal sattı

İHA

Moğolistanlı öğrenci pazar tezgahında portakal sattı

Bolu’da, üniversitenin Türkçe hazırlık sınıfında okuyan yabancı öğrencilerden Moğolistanlı Aynur Myeiram, geleneksel Türk alışveriş kültürünü deneyimlemek için gittiği halk pazarında pazarcı önlüğü giyerek portakal sattı.
Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi’nin Türkçe hazırlık sınıfında öğrenim gören ve farklı ülkelerden gelen 21 yabancı öğrenci, geleneksel Türk alışveriş kültürünü öğrenmek için halk pazarına gitti. Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin “Pazar Ola” etkinliğine katılan öğrenciler halk pazarını Manavlar ve Pazarcılar Esnaf Odası Başkanı Mustafa Altındal eşliğinde gezerek geçmişten günümüze ulaşan semt pazarlarını, esnafvatandaş diyaloglarını ve geleneksel Türk alışveriş kültürünü deneyimleme fırsatı yakaladılar.
Bir pazarcı esnafının önünde duran Altındal öğrencilerden esnafa yardımcı olmasını istedi. Bazı öğrenciler, arabadan pazar tezgahına yeni gelen çilek kasalarını indirirken, Türkçe Bölümü öğrencisi Moğolistanlı 18 yaşındaki Aynur Myeiram ise pazar önlüğü giyerek kilosu 5 liradan portakal sattı. Pazarda alışveriş yapan vatandaşların ilgisini çeken Moğolistan uyruklu öğrenci kısa sürede yaklaşık 20 kilo portakal satışı yaptı.

“Beni tezgahta görenler çok şaşırdı”
18 yaşındaki Moğolistan uyruklu Aynur Myeiram, hayatında ilk kez bir tezgahın başına geçerek satış yaptığını belirterek, “Bolu’da Türkçe öğrenmenin yanı sıra ticareti öğrenmekten çok mutlu oldum. Bolu halkı beni portakal tezgahının başında görünce çok şaşırdılar. Vatandaşlarla hem portakal sattım hem sohbet etme imkanı buldum. Benim ülkemde bu kadar çok çeşit sebze ve meyve bulunmuyor. Türkiye bu bakımdan çok zengin bir ülke” dedi.

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