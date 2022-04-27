Sakarya’da kardeşini öldüren zanlı, yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte Bolu’da yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sakarya’da kardeşini öldüren zanlı, yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte Bolu’da yakalandı

İHA

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde halk eğitim merkezi müdürü olan kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, TEM Otoyolu Bolu geçişinde kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte yakalandı.

Sakarya’da kardeşini öldüren zanlı, yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte Bolu’da yakalandı

Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde halk eğitim merkezi müdürü olan kardeşini pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs, TEM Otoyolu Bolu geçişinde kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişiyle birlikte yakalandı.
Olay, dün akşam saatlerinde Adapazarı ilçesi Papuççular Mahallesi Saraybosna Caddesi üzerinde bulunan Adapazarı Halk Eğitim Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkezin müdürü olan Abdulvahit Uygar, kardeşi M.Z.U. tarafından henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı silahlı saldırıya uğradı. Uygar, kanlar içerisinde yere yığılırken, şüpheli olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk müdahale sonrasında yaralı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edildi. Uygar, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Polis ekiplerince kaçan şüpheliyi yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatıldı.
Yabancı uyruklu 5 kişi kaçmasına yardım etti
M.Z.U.’nun, 34 KV 6235 plakalı otomobille TEM Otoyolu Ankara istikametine seyir halinde olduğu tespit edildi. Bolu sınırlarına girdiği belirlenen araç İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri tarafından TEM Otoyolu Yukarısoku mevkiinde yapılan takip sonucu yakalandı. Araçta bulunan cinayet zanlısı M.Z.U. ile birlikte şahsın kaçmasına yardım eden yabancı uyruklu 5 kişi gözaltına alındı.
Şahıslar ifadeleri alınmak üzere Sakarya’ya götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gezi davası eylemine Türk bayraklı tepki
YEREL HABERLER Gezi davası eylemine Türk bayraklı tepki
Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme çalışmalarını izledi Ev sahibi korkusu ağlattı: "Evine çok düşkündü, ona nasıl söyleyeceğim"
YEREL HABERLER Kirada oturduğu evi yandı, gözyaşları içinde söndürme ...
Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına akıllı saat verildi
YEREL HABERLER Donmak üzereyken bulunan alzheimer hastası kadına ...
Moğolistanlı öğrenci pazar tezgahında portakal sattı
YEREL HABERLER Moğolistanlı öğrenci pazar tezgahında portakal sattı
Ormanlık alana bırakılan onlarca köpek koyunu telef etti
YEREL HABERLER Ormanlık alana bırakılan onlarca köpek koyunu telef ...
Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme korkusu yaşıyor Kırmızı-beyazlılar, ligde son 4 haftaya düşme hattında girdi
YEREL HABERLER Boluspor, 15 yıldır mücadele ettiği ligde düşme ...
Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı
YEREL HABERLER Yolcu otobüsüne uyuşturucu operasyonu: 1 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.