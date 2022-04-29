Bolu Dağı Tüneli'nden bayram tatilinde 1 milyon aracın geçmesi bekleniyor Bayram tatili boyunca bin 18 ekip görev yapacak

Bolu'da Ramazan Bayramı tatili boyunca bin 18 ekiple 24 saat görev yapılacağını söyleyen Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar, "Günlük 100 bin geçiş bekliyoruz. Biz 9 Mayıs’a kadar 11 günlük bayram tedbiri aldık. Bu da 1 milyonun üzerinde araç demektir" dedi.

Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D100 Karayolu Bolu geçişlerinde, Ramazan Bayramı tatili boyunca sürecek olan tedbirler polis ekipleri tarafından başlatıldı. Özellikle trafiğin en yoğun yaşandığı Bolu Dağı Tüneli ve GeredeKaradeniz bağlantı yolu güzergahlarında ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı bin 18 ekiple 9 Mayıs tarihine kadar görev yapacak.



"Bayramda yağış bekleniyor"

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde kurulan uygulama noktasında açıklamalarda bulunan Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar, "Bolu, ülkemizin en önemli geçiş noktalarından birisi. Özellikle İstanbul'dan Karadeniz bölgesine gidenlerin tercih ettiği bir güzergah. Biz de Bolu Emniyeti olarak 9 Mayıs gecesine kadar devam edecek olan tedbirlere başladık. Günlük 94 ekip ve toplamda bin 18 ekiple tedbirlerimize başladık. Özellikle bu güzergahı kullanacak olan sürücülerimiz için tavsiyelerimiz olacak. Seyahat sadece araç kullanmaktan ibaret değil. Araç kullanmadan önce bakımlarının yapılması gerekiyor. Tavsiyemiz lastik bakımlarının, silecek bakımlarının yapılması. Diğer bakımlar da yapılmalı. Çünkü bayram günlerinde hafif yağış görünüyor. Bu yüzden lastik ve silecekler önemli. Aracın bakımını yaptıktan sonra sürücülerimizin de dinlenmesi gerekiyor. Sürücülerimiz kesinlikle seyahat planı yaparak yola çıkmalı. Son dakikada karar vererek uzun yolculuğa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Seyahat başladıktan sonra sürücülerin cep telefonu ya da benzeri bir şeyle meşgul olmamaları gerekiyor. Çünkü trafik kazalarında cep telefonuyla meşgul olmak ciddi şekilde kazalara sebebiyet verebiliyor" dedi.



"Günlük 100 bin araç geçişi bekliyoruz"

Aksar, tatil boyunca 1 milyonun üzerinde aracın geçiş yapmasını beklediklerini ifade ederek, "Geçen sene Kurban Bayramında kısıtlama olmadığı için günlük 90 bin ortalamayı yakaladık. Mevcut kapasitenin 3 katının üzerine çıktı. Bu sene de benzer bir yoğunluk bekliyoruz. Günlük 100 bin geçiş bekliyoruz. Biz 9 Mayıs’a 11 günlük bayram tedbiri aldık. Bu da 1 milyonun üzerinde araç demektir" şeklinde konuştu.

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