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Boluspor, Adana'dan 3 puan almak için yola çıktı Boluspor Teknik Sorumlusu Emre Toraman: "Ligde kalacağız"

İHA

Boluspor, Adana'dan 3 puan almak için yola çıktı Boluspor Teknik Sorumlusu Emre Toraman: "Ligde kalacağız"

Boluspor Teknik Sorumlusu Emre Toraman, Adanaspor maçından kendilerine yakışan bir skorla dönmek istediklerini söyledi.
Boluspor, Spor Toto 1. Lig'in 35. haftasında deplasmanda oynayacağı Adanaspor maçının hazırlıklarını tamamladı. Kırmızıbeyazlı oyuncular ve teknik ekip, bu zorlu mücadele için öğle saatlerinde kulüp tesislerinden yola çıktı.
Yolculuk öncesinde açıklamalarda bulunan Teknik Sorumlu Emre Toraman, "Son tura girdik. Son 4 maçımız. Güzel hazırlandık. Geldiğimiz Eyüp ve Ümraniye maçında bir galibiyet ve bir mağlubiyet aldık. Bu hafta iyi bir çalışma ortamımız oldu. Güzel, keyifli antrenmanlar yaptık. Ligde kalacağız. Adana’ya kendimize yakışan bir skorla dönmek için gidiyoruz. Her zaman bir hedefimiz var. Oradan güzel bir puan alıp döneceğiz. Zahit dışında bir eksiğimiz yok. Geçen maçta ayağı açılmıştı" dedi.
Toraman, destek beklediklerini de ifade ederek, "Geldiğimiz konum belli ama hiçbir sıkıntı yok. Futbolcularla alakalı bir problemimiz yok. Hepsine güvenimiz tam. Sadece Bolu kenetlensin, destek versinler. Biz onlara ağabeylik yapıyoruz. Yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kendimize yakışanı yapıyoruz. Herkesin Bolu için bir olması gerekiyor. Ondan sonra 4 maç biter, şapkasını ortaya koyar ve kim ne istiyorsa onu yapabilir" diye konuştu.

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