Bolu'da 'bayram trafiği' tedbiri; 94 ekip görev yapacak



Murat KÜÇÜK/BOLU, (DHA)RAMAZAN Bayramı tatili öncesi TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu geçişlerinde tedbirler alındı, bölgede günlük 94 ekip görev yapacak. Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar, "Günlük 100 bin geçiş bekliyoruz. Bu da 1 milyonun üzerinde araç demektir" dedi.

Türkiye'nin en önemli kara yolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D-100 kara yolu Bolu geçişlerinde alınan tedbirler, Ramazan Bayramı tatili boyunca sürecek. Özellikle trafiğin en yoğun yaşandığı Bolu Dağı Tüneli ve Gerede-Karadeniz bağlantı yolu güzergahlarında ekipler, 9 Mayıs'a kadar görev yapacak.

'GÜNLÜK 94 EKİPLE TEDBİRLERİMİZE BAŞLADIK'

TEM Otoyolu Bolu Dağı Tüneli Ankara yönünde kurulan uygulama noktasında konuşan Bolu Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürü Habib Aksar, "Bolu, ülkemizin en önemli geçiş noktalarından birisi. Özellikle İstanbul'dan Karadeniz bölgesine gidenlerin tercih ettiği bir güzergah. Biz de Bolu Emniyeti olarak 9 Mayıs gecesine kadar devam edecek olan tedbirlere başladık. Günlük 94 ekiple tedbirlerimize başladık" dedi.

'YAĞIŞ GÖRÜNÜYOR, LASTİK VE SİLECEKLER ÖNEMLİ'

Sürücülere de tavsiyede bulunan Aksar, "Seyahat sadece araç kullanmaktan ibaret değil. Araç kullanmadan önce bakımlarının yapılması gerekiyor. Tavsiyemiz; lastik ve silecek bakımlarının yapılması. Diğer bakımlar da yapılmalı. Çünkü bayram günlerinde hafif yağış görünüyor. Bu yüzden lastik ve silecekler önemli. Bakım yaptıktan sonra sürücülerimizin de dinlenmesi gerekiyor. Sürücülerimiz kesinlikle seyahat planı yaparak yola çıkmalı. Son dakikada karar vererek, uzun yolculuğa çıkmamalarını tavsiye ediyoruz. Seyahat başladıktan sonra sürücülerin cep telefonu ya da benzeri bir şeyle meşgul olmalarını istemiyoruz. Çünkü trafik kazalarında cep telefonuyla meşgul olmak; ciddi şekilde kazalara sebebiyet verebiliyor" diye konuştu.

'GÜNLÜK 100 BİN ARAÇ GEÇİŞİ BEKLİYORUZ´

Tatil boyunca 1 milyonun üzerinde araç geçişi beklediklerini belirten Aksar, "Geçen sene Kurban Bayramı'nda kısıtlama olmadığı için günlük 90 bin ortalamayı yakaladık. Bu sene de benzer bir yoğunluk bekliyoruz. Günlük 100 bin geçiş bekliyoruz. Bu da 1 milyonun üzerinde araç demektir" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Bolu / Merkez Murat KÜÇÜK

2022-04-29 14:18:16



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