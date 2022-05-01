Bolu’da 1 Mayıs coşkuyla kutlandı

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Bolu'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, kent merkezinde düzenlenen etkinliklerle olaysız bir şekilde halay ve türküler eşliğinde kutlandı.

Bolu'da, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü yaklaşık 200 kişinin katılımıyla kutlandı. Demokrasi Meydanı'nda toplanan sendika, sivil toplum kuruluşu ve siyasi parti üyeleri, İzzet Baysal Caddesi üzerinden Kent Meydanı'na kadar sloganlar eşliğinde yürüyüş yaptı.

Yürüyüşün ardından arama noktasından üst araması yapılarak kutlama alanına giren vatandaşlar, okunan basın açıklamasının ardından halay çekerek eğlendiler. 1 saat süren kutlamalar olaysız bir şekilde sona erdi.

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