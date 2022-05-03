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Şarampole devrilen otomobildeki çift, halatla kurtarıldı Yedigöller Milli Parkı yolunda otomobil şarampole devrildi

İHA

Bolu'da Yedigöller Milli Parkı'na tatile giden çiftin otomobili 30 metrelik şarampole devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan çift, AFAD ve itfaiye ekiplerinin halatlı çalışmasıyla kurtarıldı.

Şarampole devrilen otomobildeki çift, halatla kurtarıldı Yedigöller Milli Parkı yolunda otomobil şarampole devrildi

Bolu’da Yedigöller Milli Parkı’na tatile giden çiftin otomobili 30 metrelik şarampole devrildi. Kazadan yara almadan kurtulan çift, AFAD ve itfaiye ekiplerinin halatlı çalışmasıyla kurtarıldı.
Kaza, Yedigöller Milli Parkı yolunun Çukurören köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bayram tatili için Yedigöller Milli Parkı'na gelen Niyazi Hakkıbeyatlı (62) yönetimindeki 34 DZK 832 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak 30 metre yükseklikten şarampole devrildi. Araçtan kendi imkanlarıyla çıkmayı başaramayan sürücü ve Irak uyruklu eşi Ragat Hakkıbeyatlı (60), 112 Acil Çağrı merkezini arayarak yardım istedi.
İhbar üzerine olay yerine AFAD, itfaiye, acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin, yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yaşlı çift, otomobilin içinde bulundukları şarampolden halatla yukarıya çekilerek kurtarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan çift, sağlık durumlarının iyi olduğuna yönelik belgeyi imzaladıktan sonra hastaneye götürülmedi. Şarampoldeki araç da çekici tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı.
Kaza nedeniyle ekiplerin çalışma yapabilmesi için kapanan yol, yaklaşık yarım saat sonra yeniden ulaşıma açıldı.

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