Tatilcilerin bayram dönüş yolculuğu başladı

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Ramazan bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda Bolu Dağı geçişinde trafik akıcı şekilde ilerliyor.

Ramazan bayramı tatili için memleketlerine giden tatilcilerin bayramın son gününde geri dönüş yolculukları başladı. Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahlarından birisi olan TEM Otoyolu ve D100 Karayolu’nda tatilcilerin geri dönüş yolculuğunda zaman zaman yoğunluk yaşanıyor.

Trafiğin akıcı şekilde ilerlediği güzergahta, polis ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı önemli noktalarda çalışmalarını sürdürüyor.

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